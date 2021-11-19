Немецкий электронный музыкант Alva Noto сотрудничает с монгольскими коллегами

CentralAsia (MNG) - Карстен Николаи (Carsten Nicolai) — немецкий электронный музыкант, наиболее известный под псевдонимом Alva Noto — человек, являющий собой, вместе с лейблом Raster-Noton, пожалуй, целую эпоху музыки, которую окрестили терминами кликс-н-катс (clicks and cuts, clicks-n-cuts, clicks'n'cuts) и микровейв (microwave). Альва Ното конструирует сложные аудиотекстуры из простейших звуков: всевозможных щелчков, тресков, помех и шумов различной окраски. Карстен, в прошлом ландшафтный дизайнер, скорее занимается созданием аудиокартин — на глазах у публики творит звуковой поток на компьютере и тут же создает его зрительный образ.

Alva Noto выступит на музыкальном фестивале Ars Musica в Брюсселе 27 ноября с артистами из монгольского ансамбля «Морин Хуур».

В концерте «A Temporality» Alva Noto вместе с известными монгольскими народными артистами Н. Ашид, Д. Хадхуу, А. Ундармаа и Д. Даваасурэн объединят народное искусство Монголии с электронной музыкой и отправят публику в уникальное путешествие. Этническое измерение, которое привносит еще одну струну в вибрирующую радугу музыканта-саунд-дизайнера, всегда ищущего новых открытий. Временность — это вселенная человеческих голосов, смешанных с электронными звуками, которые мы можем обнаружить и насладиться в их завораживающей и чарующей пространственности.

Ars Musica — это международный фестиваль современной музыки, который проходит в Брюсселе в течение нескольких недель каждый год. Сегодня Ars musica — крупнейший в мире фестиваль современной музыки.

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