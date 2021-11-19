А.Бөртэ-Үжин уезжает в Пуэрто-Рико, чтобы представлять свою страну на конкурсе Мисс мира

CentralAsia (MNG) - А.Бөртэ-Үжин была выбрана национальной победительницей, представившей Монголию на конкурсе «Мисс мира 2021». Сегодня она уезжает в Пуэрто-Рико, США.

«Мне не терпится встретить умных, отзывчивых и талантливых красавиц со всего мира и многому научиться вместе. Я сделаю все возможное, чтобы поднять имя моей страны в мире и познакомить с историей и культурой Монголии. Пожалуйста, останьтесь со мной в это время и поддержите меня», - сказала она.

Национальный победитель, Бөртэ-Үжин Ану, окончила Школу танцевального искусства Университета культуры и искусств по специальности танец и режиссура и свободно говорит на английском, японском, немецком и китайском языках. Она профессиональная акробатка и гастролировала по международным турам акробатов.

В этом году конкурс состоится 16 декабря в José Miguel Agrelot Coliseum в Сан-Хуане, Пуэрто-Рико. Мисс 123 страны будут участвовать в конкурсе «Мисс мира 2021».

Мисс мира 2021 (Miss World 2021) — предстоящий 70-й международный конкурс красоты. Первоначально, конкурс должен был пройти в конце 2020 года, но был перенесён из-за глобального кризиса. 8 марта 2021 года, организаторы «Miss World Puerto Rico» подтвердили, что 70-й конкурс «Мисс мира» состоится в декабре 2021 года в Сан-Хуане, Пуэрто-Рико.

По состоянию на 16 ноября 2021 года одобрено 109 претендентов, в том числе представительница Монголии.

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