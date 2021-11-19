В Монголии за сутки выявили 595 случая COVID-19

CentralAsia (MNG) - За минувшие 24 часа в стране выявлено 595 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав Монголии. Общее количество заболевших возросло до 377 530.

Из них 383 человек — лица, имевшие контакты с заболевшими в Улан-Баторе, и 212 случаев были выявлены в регионах страны, говорится в официальном сообщении.

Из общего числа пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в больницах, 3595 пациентов находятся в легком, 4106 — в тяжелом, 1129 — в критическом и 202 — в крайне критическом состоянии.

За сутки от коронавируса скончались 6 человек.

Общее число летальных исходов из-за COVID-19 в Монголии увеличилось до 1852.

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