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В Узбекистане прокуратура намерена лишить депутатской неприкосновенности критика власти Бабашеву

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане в социальных сетях распространили кадры, на которых депутат, председатель районного кенгаша Народно-демократической партии Узбекистана Феруза Бабашева находится в постели с мужчиной.

На следующий день ГУВД Ташкентской области выпустило сообщение, что 2 октября оперативные сотрудники по заявлению местного жителя проверили дом, где обнаружили женщину Ф. Б. и мужчину Д. Ш., "находившихся в половой связи". В заявлении говорится, что ГУВД ведет расследование обстоятельств распространения видеозаписи, передают местные СМИ.

По словам Бабашевой, в тот день силовики продержали ее три часа, пытаясь заставить написать объяснительную, и сломали ей палец. Депутат потребовала привлечения "бессовестных и подлых" сотрудников органов внутренних дел к ответственности.

В защиту Бабашевой и с осуждением посягательства на неприкосновенность частной жизни выступили известные блогеры, депутаты и представители общественных организаций.

До назначения председателем Уртачирчикского районного кенгаша Народно-демократической партии и избрания депутатом Феруза Бабашева многие годы работала в сфере народного и дошкольного образования. В своем телеграм-канале и на странице в фейсбуке депутат публикует обращения граждан, выезжает на места для изучения проблем и ведет оттуда трансляции, часто критикует высших должностных лиц.

В представлении прокуратуры Уртачирчикского района сообщается, что ведется доследственная проверка в отношении Бабашевой по обращению начальника управления "Агробанка" Мухитдина Киёмова. Поводом для проверки стала публикация видеоролика, в котором Бабашева назвала "Агробанк" "вороватым", поскольку учителям – клиентам банка приходится платить комиссию в 1% при обналичивании средств с карты.

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