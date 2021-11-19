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В Узбекистане курс доллара достиг исторической отметки

CentralAsia (UZ) -  В ряде банков Узбекистана 18 ноября доллар США впервые достиг исторической отметки в 10 810 сумов при продаже. В банках за 1 доллар предлагают от 10 700 до 10 760 сумов.

17 ноября ЦБ Узбекистана объявил новый курс сума по отношению к доллару. Согласно документу, с 18 ноября стоимость одного доллара будет установлена в размере 10 755 сумов 26 тийинов.

Согласно отчету Счетной палаты о проекте бюджета на новый год, в 2022 году ожидается, что стоимость 1 доллара США превысит в Узбекистане 11 321 сум.

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