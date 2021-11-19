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Шавкат Мирзиёев посетит с визитом Бельгию в 2022 году

CentralAsia (UZ) -  На прошедшей совместной пресс-конференции по итогам заседания Совета сотрудничества «Узбекистан-ЕС» сообщалось, что проект Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве Узбекистана с Евросоюзом будет завершен в ближайшее время. Подписание данного документа планируется в ходе предстоящего визита президента Узбекистана в Брюссель в 2022 году. Об этом заявил глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов.

Большое внимание уделено взаимодействию по человеческому измерению, демократическим реформам, вопросам прав человека, религиозным свободам, детскому и принудительному труду. Я могу утверждать, что за последние несколько лет мы смогли исключить из нашей двусторонней повестки дня некоторые проблемные моменты, связанные с человеческим измерением. Мы понимаем, что еще предстоит сделать многое в будущем. В данном контексте мы готовы сотрудничать с коллегами из ЕС, чтобы добиться нового прогресса, – заявил Абдулазиз Камилов.

Глава МИД Узбекистана отметил, что в политической повестке есть еще много вопросов, которые нужно обсудить в будущем для продолжения сотрудничества с ЕС.

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