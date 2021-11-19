В октябре импорт Монголии упал на 20,5%

CentralAsia (MNG) - За первые 10 месяцев 2021 года Монголия торговала со 151 страной со всего мира, а общий торговый оборот достиг 13,2 млрд долларов США, из которых 7,5 млрд долларов США приходилось на экспорт, а 5,6 млрд долларов США - на импорт. Общий внешнеторговый оборот увеличился на 2,7 миллиарда долларов США (26,3 процента), при этом экспорт увеличился на 1,5 миллиарда долларов США (25,7 процента), а импорт увеличился на 1,2 миллиарда долларов США (27,2 процента) по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В октябре 2021 года экспорт достиг 1,1 миллиарда долларов США, увеличившись на 318,3 миллиона долларов США (39,5 процента), а импорт достиг 518,6 миллиона долларов США, снизившись на 134,0 миллиона долларов США (20,5 процента) по сравнению с предыдущим месяцем.

Сальдо внешней торговли за первые 10 месяцев 2021 года сложилось положительным в размере 1,9 млрд долларов США, увеличившись на 329,3 млн долларов США по сравнению с предыдущим годом. В октябре 2021 года профицит торгового баланса достиг 605,5 млн долларов США и увеличился на 452,4 млн долларов США по сравнению с предыдущим месяцем. Торговля с Китаем за первые 10 месяцев 2021 года достигла 8,7 млрд долларов США, что составляет 66,4 процента от общего товарооборота.

На битуминозный уголь и медные концентраты приходилось 27,8 процента и 40,4 процента от общего объема экспорта в Китай, соответственно, на золото приходилось 99,7 процента и 70,1 процента от общего объема экспорта в Швейцарию и Республику Корея. За первые 10 месяцев 2021 года рост экспорта на 1,5 млрд долларов США по сравнению с предыдущим годом был обусловлен увеличением экспорта железных руд и концентратов на 378,9 млн долларов США и увеличением экспорта медных концентратов на 1,3 млрд долларов США.

Также увеличение экспорта произошло за счет роста мировых цен на продукцию горнодобывающей промышленности. Например, объем экспорта медного концентрата увеличился на 1,7 процента, однако стоимость увеличилась на 95,0 процента по сравнению с предыдущим годом.

В октябре 2021 года увеличение экспорта на 318,3 млн долларов США по сравнению с предыдущим месяцем в основном связано с увеличением экспорта угля на 261,1 млн долларов США.

За первые 10 месяцев 2021 года 39,7 процента от общего объема импорта пришлось на Китай, 26,5 процента – из России, 6,4 процента – из Японии, 4,3 процента – из Республики Корея, 3,4 процента – из Германии и 3,1 процента – из США, на которые приходится 83,4 процента от общего объема импорта.

За первые 10 месяцев 2021 года 49,1 процента от общего объема импорта из России составили нефтепродукты, 69,6 процента от общего объема импорта из Японии составили автомобили, 4,6 процента от общего импорта из Китая составили электроэнергию, 12,3 процента — грузовики и 83,1 процента — импорт прочей продукции. Увеличение импорта на 1,2 млрд долларов США по сравнению с предыдущим годом в основном связано с увеличением импорта пшеницы на 37,3 млн долларов США, увеличением грузовых автомобилей на 125,6 млн долларов США, увеличением импорта легковых автомобилей на 58,7 млн долларов США и увеличением дизельного топлива на 112,1 млн долларов США.

Экспорт минеральных продуктов, природных или культивированных камней, драгоценных металлов, ювелирных изделий и текстильных изделий составил 95,9 процента от общего объема экспорта. С другой стороны, 63,7 процента от общего объема импорта составили минеральные продукты, машины, оборудование, электрические приборы, транспортные средства и их запасные части и продукты питания.

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