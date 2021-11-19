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Турецкий новостной портал утверждает, что лидер организации ФЕТО Фетхуллах Гюлен скончался после отравления

CentralAsia (CA) -  Турецкий оппозиционный новостной портал Oda TV утверждает, что исламский проповедник Фетхуллах Гюлен, обвиняемый Анкарой в попытке госпереворота, мог быть отравлен и уже мертв. Как сообщил портал, видео организации Гюлена ФЕТО с подтверждением того, что он жив, является монтажом.

Oda TV утверждает, что Гюлен был отравлен в своем доме в Пенсильвании в США в ночь на среду. Еще один человек из его круга также мертв. Сотрудникам виллы дан приказ не общаться с прессой. Портал подчеркивает, что эти данные ему подтвердили представители спецслужб.

Между тем организация Гюлена выпустила видеоролик, на котором ее глава сидит в кресле и молится. Однако Oda TV считает этот ролик монтажом с кадрами из трех уже обнародованных ранее видео, на которых проповедник одет в одну и ту же одежду.

Какой-либо официальной или более конкретной информации относительно состояния Гюлена в других турецких СМИ пока нет.

15 июля 2016 года группа солдат и офицеров ВС Турции предприняла попытку государственного переворота. Основное противостояние развернулось в Стамбуле и Анкаре, погибли 250 человек, не считая путчистов, более 2 тыс. получили ранения. В подготовке переворота Анкара обвиняет проживающего в США исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и связанную с ним ФЕТО.

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