Помощь Афганистану, перемещение людей обсуждалось во время визита спецпосланника США Томаса Веста в Индию

CentralAsia (CA) - Специальный посланник США по Афганистану Томас Уэст посетил Нью-Дели 16 ноября и встретился с советником по национальной безопасности Индии Аджитом Довалом и министром иностранных дел Харшем Вардханом Шринглой, передает Тhe Рrint.

Во вторник во время обсуждений Индия и США изучали способы облегчения переброски людей в Афганистан и из Афганистана, а также усилия по отправке помощи в раздираемую войной страну в рамках глобальной инициативы.

Переговоры о передвижении людей важны, поскольку, согласно официальным источникам, это было проблемой между Нью-Дели и Кабулом.

«Министр иностранных дел Харш Вардхан Шрингла (@harshvshringla) встретился со специальным представителем США по Афганистану Томасом Уэстом (@ US4AfghanPeace) и обменялся мнениями о последних событиях и проблемах, представляющих общий интерес в Афганистане», - сказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ариндам Багчи.

Специальный посланник США написал в твиттере, что США и Индия будут стремиться к «стабильному и мирному» Афганистану.

«Мы будем работать вместе с нашим близким партнером, чтобы решить наши многочисленные общие интересы в стабильном и мирном Афганистане», - сказал Уэст в своем твиттере.

Перед приездом в Индию Уэст посетил Пакистан, где он участвовал в расширенном диалоге «Тройка Плюс» в Исламабаде, в котором также участвовали Россия и Китай. Участники «Тройки Плюс» отдельно встретились с делегацией «Талибана» во главе с временным министром иностранных дел Амиром Ханом Муттаки.

Затем Уэст отправился в Москву, где встретился со спецпредставителем России по Афганистану Замиром Кабуловым и обсудил их «общие интересы» в этой стране.

Спецпредставитель США проинформировал индийскую сторону о переговорах «Тройка Плюс», а Нью-Дели обсудил результаты диалога по региональной безопасности, который на прошлой неделе проходил под председательством АНБ «Доваль», в котором приняли участие пять центральноазиатских стран (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан), Иран и Россия.

В ходе диалога также была принята «Делийская декларация», в которой содержится призыв к талибам не позволить Афганистану стать убежищем для глобального терроризма и позволить гуманитарной помощи поступать беспрепятственно, прямо и гарантированно.

Индия еще не выдала электронные визы афганским гражданам, которые хотят избежать правления талибов в своей стране, а также афганским студентам, которые хотят приехать сюда для получения высшего образования. Воздушное сообщение между Нью-Дели и Кабулом также было приостановлено с тех пор, как талибы захватили страну в августе.

Что касается отправки гуманитарной помощи в Афганистан, Нью-Дели еще предстоит разработать всеобъемлющий план. Индия обратилась к Пакистану с просьбой облегчить отгрузку 50 000 метрических тонн пшеницы в Афганистан по сухопутному маршруту Пакистана, который обсуждается с правительством Имрана Хана.

Во время одного из своих брифингов для прессы перед началом поездки Уэст сказал: «Я думаю, что мы хотим видеть установление отчета об ответственном поведении «Талибана», предсказуемости поведения, а затем мы оценим, какие потребности у нас есть на дипломатическом фронте. Что касается нашего взгляда на террористическую угрозу в Афганистане, посмотрите, мы хотим, чтобы «Талибан» добился успеха в борьбе с ИГИЛ-К».

Запад взял на себя эту роль в Госдепартаменте США после того, как Залмай Халилзад, который вел переговоры о мирном соглашении между «Талибаном» и США, ушел в отставку в октябре после хаотичного ухода американских войск из Афганистана, который технически положил конец войне, длившейся два десятилетия.

Тем временем в Кабуле заместитель премьер-министра движения «Талибан» мулла Абдул Гани Барадар и министр иностранных дел Муттаки встретились во вторник со специальным посланником Ирана по Афганистану Казими Коми с целью нормализации политических и торговых отношений между Кабулом и Тегераном.