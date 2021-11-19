Чрезмерное употребление яиц может вызвать преждевременную смерть, - исследование

CentralAsia (CA) - Миллионы людей во всем мире, особенно спортсмены, употребляют в пищу яйца как безопасную альтернативу получению белка из блюд и обработанного мяса, но наука, похоже, придерживается другого мнения, пишет Al Arabiya.

Исследование, проведенное учеными из Северо-Западного университета в США, предостерегает от чрезмерного употребления яиц, подчеркивая, что употребление трех яиц в неделю может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям и даже к преждевременной смерти. Это связано с яичным желтком, имеющим очень высокое содержание холестерина.

Данное исследование опубликовано в журнале Jama Американской медицинской ассоциации.

В деталях, исследователи изучили данные о здоровье более 29000 американцев, средний возраст участников исследования составлял 51,6 года, а за их состоянием наблюдали в течение 17,5 лет.

Специалисты анализировали пищевые привычки участников, а также их привычки в отношении здоровья. Выбор был сделан в пользу тех, кто до исследования не имел сердечно-сосудистых заболеваний и сообщил обо всех своих привычках, способных нанести вред здоровью сердца, например, курении и употреблении алкоголя.

Сердечные приступы

В результате исследования выяснилось, что 5400 человек из выборки столкнулись с сердечно-сосудистыми заболеваниями и 6132 из них умерли естественной смертью в течение 20 лет после начала наблюдения. Также специалисты указали на последствия чрезмерного употребления яиц, особенно желтка, для здоровья сердца и профилактики закупорки сосудов, атеросклероза и инсульта.

Ученые также указали, что употребление большего количества яиц без физической активности, курение и употребление в пищу продуктов, насыщенных жирами, значительно влияет на сердечную мышцу.

Сердечное заболевание

Исследователи подчеркнули, что прием 300 мг холестерина (в целом) увеличивает холестерин ЛПНП на 0,15 ммоль / л, что увеличивает относительный риск сердечно-сосудистых заболеваний на 3%.

Исследователи пришли к выводу, что увеличение потребления холестерина выше нормального предела в среднем 300 г в день увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 3,2% и увеличивает скорость ранней смерти на 4,2%, и что каждая половина потребленного яйца ежедневно ассоциируется с повышенным риском сердечных заболеваний примерно на 1,1% и преждевременной смертью на 1,93%.