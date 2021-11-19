экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Запущен новый авиарейс Сочи—Ташкент
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) -  Узбекская авиакомпания Qanot Sharq запускает новый регулярный рейс по маршруту Ташкент—Сочи—Ташкент.

Первый самолет из Ташкента приземлился в аэропорту Сочи в четверг, 18 ноября.

«Для курорта это второй авиаперевозчик, выполняющий регулярные рейсы по маршруту Ташкент-Сочи-Ташкент», - сообщили в пресс-службе авиагавани в Сочи.

Самолеты Airbus 320 будут летать по маршруту каждую среду. Вылет из Ташкента будет осуществляться в 13:00, время в пути 3 часа 50 минут, в Сочи воздушное судно будет прибывать в 14:50. Обратный вылет назначен на 16:20 с прибытием в столицу Узбекистана в 21:45.

Рейс будет выполняться до конца осенне-зимней навигации.

print
  • Узбекистан и Россия запустили механизм отказа от доллара в расчетах
  • Монгольские инженеры приняли заказ от российской авиакомпании на ремонт B737-700
  • В России заметили падение светящегося объекта, похожего на метеорит. Видео


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com