Запущен новый авиарейс Сочи—Ташкент

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CentralAsia (UZ) - Узбекская авиакомпания Qanot Sharq запускает новый регулярный рейс по маршруту Ташкент—Сочи—Ташкент.

Первый самолет из Ташкента приземлился в аэропорту Сочи в четверг, 18 ноября.

«Для курорта это второй авиаперевозчик, выполняющий регулярные рейсы по маршруту Ташкент-Сочи-Ташкент», - сообщили в пресс-службе авиагавани в Сочи.

Самолеты Airbus 320 будут летать по маршруту каждую среду. Вылет из Ташкента будет осуществляться в 13:00, время в пути 3 часа 50 минут, в Сочи воздушное судно будет прибывать в 14:50. Обратный вылет назначен на 16:20 с прибытием в столицу Узбекистана в 21:45.

Рейс будет выполняться до конца осенне-зимней навигации.