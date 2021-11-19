экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Казахстане за сутки выявлено 1125 случаев COVID-19

CentralAsia (KZ) -  

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1125 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Северо-Казахстанская область — 149;

- Карагандинская область — 130;

- город Алматы — 123;

- город Нур-Султан — 118;

- Костанайская область — 112;

- Восточно-Казахстанская область — 84;

- Акмолинская область — 78;

- Алматинская область — 57;

- Западно-Казахстанская область — 37;

- Атырауская область — 25;

- город Шымкент — 20;

- Кызылординская область — 19;

- Актюбинская область — 19;

- Туркестанская область — 17;

- Мангистауская область — 12;

- Жамбылская область — 10.

На сегодняшний день в стране всего выявлено 961 тыс. 734 заболевших коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • The Spectator: Что подорвало могущество «Нью-Йорк таймс»?
  • В Узбекистане создадут открытую цифровую экосистему для электронной коммерции
  • В Монголии студентам получивших третью дозу вакцины от COVID дают билеты в кино


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com