В Казахстане за сутки выявлено 1125 случаев COVID-19

CentralAsia (KZ) -
За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1125 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Северо-Казахстанская область — 149;
- Карагандинская область — 130;
- город Алматы — 123;
- город Нур-Султан — 118;
- Костанайская область — 112;
- Восточно-Казахстанская область — 84;
- Акмолинская область — 78;
- Алматинская область — 57;
- Западно-Казахстанская область — 37;
- Атырауская область — 25;
- город Шымкент — 20;
- Кызылординская область — 19;
- Актюбинская область — 19;
- Туркестанская область — 17;
- Мангистауская область — 12;
- Жамбылская область — 10.
На сегодняшний день в стране всего выявлено 961 тыс. 734 заболевших коронавирусом.
Коронавирус в Казахстане
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