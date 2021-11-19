В Казахстане за сутки выявлено 1125 случаев COVID-19

CentralAsia (KZ) -

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1125 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Северо-Казахстанская область — 149;

- Карагандинская область — 130;

- город Алматы — 123;

- город Нур-Султан — 118;

- Костанайская область — 112;

- Восточно-Казахстанская область — 84;

- Акмолинская область — 78;

- Алматинская область — 57;

- Западно-Казахстанская область — 37;

- Атырауская область — 25;

- город Шымкент — 20;

- Кызылординская область — 19;

- Актюбинская область — 19;

- Туркестанская область — 17;

- Мангистауская область — 12;

- Жамбылская область — 10.

На сегодняшний день в стране всего выявлено 961 тыс. 734 заболевших коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения