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В Москве главы МИД Узбекистана и России обсудили ситуацию в Афганистане

CentralAsia (UZ) -  В .Москве 18 ноября министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Главы внешнеполитических ведомств отметили высокую степень готовности сторон к предстоящему визиту на высшем уровне в Россию, а также обсудили актуальные вопросы межгосударственных отношений, сообщила пресс-служба МИД РУз.

Выражена готовность двух стран к продолжению тесных контактов и взаимной поддержки в рамках международных и региональных организаций.

Состоялся обмен мнениями по складывающейся ситуации в Афганистане.

По итогам встречи министры подписали ряд двусторонних документов в сфере информационной и биологической безопасности, а также Программу сотрудничества между Министерством иностранных дел Республики Узбекистан и Министерством иностранных дел Российской Федерации на 2022-2023 годы.

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