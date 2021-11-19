За сутки в Казахстане от коронавируса и пневмонии скончались 24 человека

CentralAsia (KZ) - В Казахстане за сутки от коронавируса и связанной с ним пневмонии умерли 24 человека, передает оперативный штаб.

Сообщается, что от коронавируса с подтвержденным ПЦР-анализом (КВИ+) скончались 20 человек, еще четверо пациентов умерли от пневмонии с симптомами коронавируса при отрицательном ПЦР-тесте (КВИ-).

Также отмечается, что 15 ноября врачи зарегистрировали 195 случаев ковидной пневмонии.

На 19 ноября лечение от COVID-19 продолжают получать 30 тыс. 876 человек (26 тыс. 464 КВИ+ и 4 тыс. 412 КВИ-), из них в стационарах находятся 6 тыс. 513 пациентов, продолжают лечение на дому 24 тыс. 363 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 486 пациентов;

- в состоянии крайней степени тяжести – 125 пациентов;

- на аппарате ИВЛ – 88 пациентов.

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