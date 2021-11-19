экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Узбекистан и Россия в ходе визита Мирзиеева подпишут 18 документов для углубления сотрудничества

CentralAsia (UZ) -  В ходе встречи президентов Узбекистана и России ожидается подписание 18 документов, нацеленных на сотрудничество в различных областях. Об этом завил четверг в Москве в ходе встречи министров иностранных дел двух стран глава России Сергей Лавров.

«В следующем году у нас юбилей – 30 лет установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан. Дорожим фундаментальными принципами союзничества и стратегического партнерства, лежащими в основе этих связей. Они прошли проверку временем и демонстрируют высокую динамику по всем азимутам», - сказал Сергей Лавров.

Лавров отметил, что во время встречи президентов будет подписано 18 документов, нацеленных на дальнейшее углубление сотрудничества в самых разных областях. В частности, Соглашение по обеспечению международной ядерной и радиационной безопасности, документы по углублению сотрудничества в сфере строительства, энергетики, приоритетных отраслей промышленности и сельского хозяйства.

print
  • Президент Узбекистана отбыл с визитом в Москву
  • В Узбекистане из-за холодов временно ограничили работу газовых заправок
  • Токаев заявил об отсутствии единой внешней стратегии Казахстана


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com