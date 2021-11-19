К 2050 году средний класс Монголии достигнет 80% от общей численности населения

CentralAsia (MNG) - Правительство Монголии одобрило документ «Видение - 2050 — Долгосрочная политика развития Монголии», в котором поставлена ​​главная цель «увеличить средний класс Монголии до 80 процентов от общей численности населения к 2050 году». В рамках этой задачи программный документ включает создание системы для реализации политики финансирования и концессий для удовлетворения потребностей среднего класса, создание банка для среднего класса, а также поддержку и развитие финансовой деятельности. Другими словами, он предусматривает создание банковской и финансовой системы, которая предоставляет ссуды и финансирование среднему классу, питает его и действует как мост между ними.

Правительство Монголии поставило цель преобразовать «Төрийн банк», который имеет наибольшее количество клиентов, обслуживает все слои общества и с честью выполняет свою миссию по предоставлению финансовых услуг, в «банк поддержки среднего класса».

Поэтому «Төрийн банк» разработал комплексный план действий по поддержке среднего класса на 2021-2024 годы с целью стать ведущим национальным банком, формирующим средний класс.

По мере роста среднего класса социальные услуги, такие как образование и здравоохранение, становятся более доступными, рабочая сила становится более производительной, а их прибыль и доходы выше, поэтому их вклад играет важную роль в экономическом росте страны. Вот почему «Төрийн банк» вносит реальный вклад в поддержку этой наиболее активной части общества для обеспечения экономического развития и прогресса страны.

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