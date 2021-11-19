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Сегодня 17% населения Монголии привились бустерной дозой против COVID-19

CentralAsia (MNG) -  В Монголии 19 ноября 9 357 человек получили бустерную дозу вакцины от COVID-19. В результате количество людей, получивших бустерную дозу, достигло 542 480 человек. Это 17% от общей численности населения.

На сегодняшний день от коронавируса 2 258 443 человек или 69,4% населения старше 12 лет вакцинированы первой дозой.

Второй дозой вакцинировано 2 146 589 человек, что составляет 66%.

«Соединенные Штаты и другие страны начинают вакцинировать детей младшего возраста. Нам нужно быть очень осторожными с этим. Во время встречи с послами ООН и США на прошлой неделе мы подняли вопрос о детских вакцинах. Однако решение будет принято на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения», - сказал премьер-министр страны Л.Оюун-Эрдэнэ.

На этой неделе министр здравоохранения С.Энхболд сообщил, что охвачено бустерной дозой 26 процентов целевой группы населения старше 18 лет. «Снижение числа инфекций в последние дни является результатом дополнительных доз (бустерных) для повышения иммунитета», - заявил он.

Коронавирус в Монголии
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