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В Узбекистане преподаватель вуза повесился на кладбище, проиграв $5 тысяч на тотализаторе

CentralAsia (UZ) -  Преподаватель Ферганского государственного университета повесился на кладбище. Ранее он проиграл на тотализаторе взятые в долг 57 миллионов сумов (более $5 тыс.), сообщают местные СМИ.

По данным пресс-секретаря Генпрокуратуры Хаёта Шамсутдинова, в ходе проведённого расследования выяснилось, что преподаватель играл в азартные игры через букмекерскую контору в Интернете.

Сообщается, что молодой мужчина увлекся ставками, что даже занял 57 миллионов сумов, но проиграл эти деньги. Накануне, 18 ноября, он был найден повешенным на кладбище недалеко от своего дома.

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