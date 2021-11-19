Жители Узбекистана смогут увидеть самое долгое лунное затмение за 600 лет

CentralAsia (UZ) - Сегодня 19 ноября жители Узбекистана увидят самое долгое лунное затмение за 580 лет.

Луна почти полностью, на 0,97 своего диаметра, окажется в земной тени. Начнётся затмение в Ташкенте с 12:20 до 15:48. Будет длится 3 часа 28 минут.

Частное затмение Луны 19 ноября, станет самым долгим с XV века.

Затмение можно будет увидеть с территорий Океании, Северной и Южной Америки, Восточной Азии, Северной Европы и Индонезии.

Завершит сезон затмений в 2021 году солнечное затмение, которое придется на 4 декабря. Астрономические явления этого типа с земного шара наблюдаются в ограниченных диапазонах, и в этот раз затмение можно будет увидеть только в Антарктиде.

Затмения Солнца и Луны происходят каждые полгода. Солнце, Земля и Луна в это время выстраиваются в одну линию. Если посередине оказывается Земля, то жители планеты наблюдают лунное затмение. Когда Луна заходит в конус тени Земли и приобретает красноватый оттенок, это астрономическое явление называют полным затмением. Если же она погружается в тень планеты не до конца, речь идет о частном теневом затмении.