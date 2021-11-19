Что означает новый всплеск коронавируса в Европе?

CentralAsia (CA) - По всей Европе вводятся новые ограничения, поскольку число случаев заболевания коронавирусом снова растет. Но есть несколько причин, по которым происходит новая волна.

Как сообщает MIT Technology Review, число случаев коронавируса в Германии достигло самого высокого уровня с первых дней пандемии, при этом имеются предупреждения о том, что COVID «быстро распространяется» и требует «быстрого и единого ответа». В то же время Нидерланды вводят частичные ограничения для контроля растущего числа случаев заболевания, включая комендантский час в 20:00 в магазинах и ресторанах, а также в пустых стадионах для профессиональных видов спорта. Между тем, Австрия только что распорядилась ввести новую строгую изоляцию — но только для непривитых людей.

Аналогичная картина наблюдается и в большей части Европы, на которую, как сообщает Reuters, сейчас приходится более половины всех случаев заражения коронавируса в мире — это самый высокий процент с апреля 2020 года.

В Хорватии, где проживает 4 млн жителей, число случаев заболевания и летальных исходов сейчас выше, чем было во время весенней волны в стране. В этот раз год назад в среднем 55 случаев смерти в день превышают его уровень, что является частью модели, которая наблюдается на большей части континента.

Так что же происходит?

По мнению цифрового эпидемиолога EPFL из Швейцарии Марселя Салате, двумя основными факторами роста коронавируса являются: холодный сезон и низкий охват вакцинацией. «Только один из них неизбежен», - сказал он.

Эксперты указывают на различные факторы, способствующие росту числа случаев. Один из них — это сам вирус и продолжающееся распространение более заразного, быстро распространяющегося дельта-варианта SARS-CoV-2. Впервые он появился в Индии в конце 2020 года, а это означает, что для многих стран это первая зима, где будет доминировать этот штамм.

В то же время многие стратегии смягчения последствий были ослаблены, поскольку люди пытаются уйти от социального дистанцирования и использования масок и вернуться к чему-то, что немного больше похоже на жизнь до пандемии. Австрия недавно запретила непривитым людям посещать рестораны, кафе и горнолыжные подъемники, но ее новый запрет намного более серьезен.

На брифинге для Королевского медицинского общества на прошлой неделе британский эпидемиолог, руководитель исследования ZOE Covid Тим Спектор сказал, что люди начинают понимать, что «одни вакцины, даже в странах, где уровень вакцинации выше, чем у нас, не являются окончательным решением этой проблемы».

«Нам нужна комбинация мер», - сказал руководитель исследования Зои Ковид в Королевском колледже Лондона Спектор.

«То, насколько высокими мы хотим видеть эти показатели, определяется нашей расслабленностью и нашим отношением к некоторым из действующих у нас правил, которые в прошлом году я считал чрезмерными, а теперь в этом году я считаю недостаточными», - сказал эпидемиолог.

Несмотря на это, уровень вакцинации является наиболее важным фактором, объясняющим различия между такими странами, как Хорватия и Италия.

Во многих странах Восточной Европы уровень вакцинации ниже, чем в некоторых из их соседей: например, Хорватия на 46% полностью вакцинирована, а Словакия - на 43%. (В среднем по Европе около 56%).

Число невакцинированных людей увеличивается, сказал канцлер Австрии Александр Шалленберг, объявляя о новом карантине в своей стране: «Ежедневный уровень заражения среди непривитых составляет более 1700 человек, в то время как среди вакцинированных сейчас 383».

Там, где уровень вакцинации выше, результатом становится менее серьезное заболевание и смерть, даже если уровень передачи высок. Например, в Великобритании 80% людей старше 12 получили две дозы вакцины против COVID.

«Наилучшие результаты достигаются в странах с высоким уровнем охвата вакцинацией и эффективными мерами. Худшие страны - это те, у которых нет ни того, ни другого. Большинство находится посередине», - говорит Салате.

Но даже при высоком уровне вакцинации и относительно низком уровне заболеваемости этого может быть недостаточно для долгосрочной защиты, особенно с учетом снижения эффективности вакцин с течением времени.

По словам старшего научного сотрудника по вопросам глобального здравоохранения в Университете Саутгемптона Майкла Хеда, Великобритания развернула программу вакцинации раньше, чем большинство стран, и поэтому раньше испытала на себе влияние ослабления иммунитета. «Бустерные вакцины в Великобритании явно влияют на госпитализацию и новые случаи среди пожилых людей».

Это означает, что продолжение вакцинации людей и усиление иммунного ответа у людей, которые были вакцинированы в начале цикла, остаются жизненно важными.

«Там, где мы видим неконтролируемые вспышки, мы также видим появление новых вариантов, вызывающих интерес и вызывающих озабоченность, и мы действительно не хотим, чтобы какие-либо новые варианты стали доминирующими и оказали большее влияние на эффективность наших вакцин.

В конце концов, мир не может полностью расслабиться, пока подавляющее большинство людей не будет вакцинировано. Сочетание нерешительности в отношении вакцинации и отсутствия доступа к вакцинам - проблема каждого», - говорит он.