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В Ташкентской области запустят круглосуточный телерадиоканал

CentralAsia (UZ) -  Президент подписал постановление о создании в системе Национальной телерадиокомпании Узбекистана в Ташкентский областной телерадиоканала «Nurafshon TV».

Штатная численность работников Nurafshon TV составит 69 человек. Она будет сформирована за счет оптимизации структуры и сокращения штатов в системе Национальной телерадиокомпании Узбекистана.

В административном центре Ташкентской области — городе Нурафшоне — под строительство комплекса для Ташкентского областного телерадиоканала выделено 1,3 гектара земели. До 1 января 2024 года НТРК и Ташкентский областной телерадиоканал освобождаются от таможенной пошлины за ввозимое мультимедийное, радиотелевизионное оборудование, материалы, программное обеспечение и запасные части.

Согласно постановлению, до конца 2023 года эфирный сигнал Nurafshon TV должен охватить всю территорию Ташкентской области.

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