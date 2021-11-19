Объемы денежных переводов в Узбекистан достигнут $7,6 млрд - Всемирный банк

CentralAsia (UZ) - Ожидается, что в 2021 году объемы денежных переводов трудовых мигрантов в Узбекистан составят порядка 7,6 миллиардов долларов США, или 11,6% от ВВП страны. Об этом говорится в сообщении Всемирного банка (ВБ).

По прогнозным оценкам, в 2021 году объем денежных переводов трудовых мигрантов в странах с низким и средним уровнем доходов резко вырос на 7,3%, достигнув $589 млрд.

Как показывают расчеты, представленные в опубликованном 19 ноября Докладе Всемирного банка по вопросам миграции и развития, возобновление роста оказалось более уверенным, чем предполагалось ранее, и отражает устойчивость потоков, отмечавшуюся в 2020 году, когда объем денежных переводов сократился всего лишь 1,7%, несмотря на глубокую глобальную рецессию, вызванную пандемией COVID-19.

Денежные переводы демонстрируют стремительный рост в большинстве регионов мира. При этом приток денежных переводов в страны Восточной Азии и Тихоокеанского региона сократился на 4%, хотя, если не учитывать Китай, объем денежных переводов в этом регионе увеличился на 1,4%.

Объем денежных переводов в страны Европы и Центральной Азии, сократившийся в 2020 году на 8,6%, в 2021 году вырастет, согласно оценкам, на 5,3% до 67 млрд долларов благодаря оживлению экономики в странах Европейского союза и скачку цен на энергоносители. В 2022 году ожидается рост объема переводов на 3,8%.

В настоящее время денежные переводы являются в этом регионе крупнейшим источником внешнего финансирования. В 2020 и 2021 годах эти поступления были больше или равны сумме ПИИ, портфельных инвестиций и ОПР. По доле ВВП переводы в Кыргызстан и Таджикистан составляют более 25%.

Ожидается, что в 2021 г. объемы денежных переводов трудовых мигрантов в Узбекистан составят порядка $7,6 млрд, или 11,6% от ВВП страны.