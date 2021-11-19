Узбекистан и Кыргызстан обменялись мнениями по ситуации в Афганистане

- Узбекистан, общество
- 13:32, 19 ноября 2021
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CentralAsia (UZ) - Заместитель министра иностранных дел Узбекистана Фуркат Сидиков сегодня провел встречу с заместителем председателя Совета безопасности Кыргызстана Таалатбеком Масадыковым, сообщает 19 ноября МИД РУз.
В ходе переговоров обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений и повестки дня международной политики.
Состоялся обмен мнениями и оценками о складывающейся ситуации в Афганистане, ее влиянии на международную безопасность, интеграции страны в региональные экономические процессы, а также оказании афганскому народу экстренной гуманитарной помощи.
Стороны отметили положительную динамику узбекско-кыргызского взаимодействия, которая стала возможной благодаря установившему между лидерами двух стран открытому и доверительному диалогу.