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Узбекистан и Кыргызстан обменялись мнениями по ситуации в Афганистане

CentralAsia (UZ) -  Заместитель министра иностранных дел Узбекистана Фуркат Сидиков сегодня провел встречу с заместителем председателя Совета безопасности Кыргызстана Таалатбеком Масадыковым, сообщает 19 ноября МИД РУз.

В ходе переговоров обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений и повестки дня международной политики.

Состоялся обмен мнениями и оценками о складывающейся ситуации в Афганистане, ее влиянии на международную безопасность, интеграции страны в региональные экономические процессы, а также оказании афганскому народу экстренной гуманитарной помощи.

Стороны отметили положительную динамику узбекско-кыргызского взаимодействия, которая стала возможной благодаря установившему между лидерами двух стран открытому и доверительному диалогу.

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