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Турецкая лира обновила рекорд падения до уровня 11 лир за доллар США

CentralAsia (CA) -  Турецкая лира в четверг резко потеряла в стоимости, обновив рекорд падения. Как свидетельствуют онлайн-сводки биржевых торгов, лира на 17:00 торгуется по 11,10 за доллар, передает ТАСС.

Таким образом, турецкая валюта потеряла за день с открытия биржи около 4,5%. Падение ускорилось после того, как Центробанк республики днем объявил о снижении процентной ставки на аукционах недельного репо (краткосрочный заем средств под залог ценных бумаг) с 16% до 15%. По мнению политических властей страны, этот показатель является одним из ключевых, влияющих на стоимость национальной валюты и инфляцию.

В среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что высокие «процентные ставки - это причина инфляции», и власти «избавят народ от этой беды» в виде ставок. Он также указал, что «не станет идти рядом с теми, кто защищает идею (сохранения высоких) процентов». Он не раз критиковал ЦБ за отказ снизить ставки, хотя банк объяснял, что этот показатель не является основной причиной роста потребительских цен и обесценивания нацвалюты. В связи с этим ЦБ традиционно крайне неохотно идет на снижение ставок.

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