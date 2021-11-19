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В Ташкенте на стене автозаправки нарисовали граффити с критикой роста цен на бензин. Вскоре картину закрасили
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CentralAsia (UZ) -  В столице Узбекистана уличный художник Inkuzart нарисовал новое граффити с критикой повышения цен на бензин. Через некоторое время граффити закрасили краской.

граффити закрасили
граффити закрасили

Сегодня, 19 ноября, перед заправкой в ​​Ташкенте появилось новое граффити недавнего повышения цен на бензин в Узбекистане.

Автором работы на стене автозаправки в Учтепинском районе районе Ташкента является уличный художник под ником InkUZart.

На граффити автор изобразил, как рост цен на бензин «убивает» узбекистанцев, которых символизировал силуэт мужчины со спины в национальной тюбетейке. Работу уличного художника удалили уже через несколько часов.

Ранее InkUZart также рисовал граффити в Ташкенте, посвященные монополии UzAuto Motors и возникающим в результате этого длинным очередям за машинами.

На одном из граффити была изображена толпа людей, выстроившаяся в очередь за покупкой автомобиля. Первым в очереди стоит человек в оранжевой шапке, которая намекает на «шапочную систему», существующую в Узбекистане при покупке автомобиля вне очереди за дополнительную плату. Эту работу также удалили через несколько дней.

InkUZart, который до сих пор скрывает свою личность от общественности, говорит, что никогда не брал деньги за свои граффити и всегда рисовал «для души».

В июне в Ташкенте закрасили ещё одно из граффити InkUZart под названием «Мона Лиза в медицинской маске».

Тогда СМИ связали удаление граффити с выступлениями блогера и сотрудника Центра исламской цивилизации Аброра Абдуазимова, выступающего под псевдонимом Аброр Мухтор Али, который заявил, что шедевры мирового искусства, созданные западными художниками, такими как Леонардо да Винчи и Рембрандт, «чужды узбекскому народу».

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