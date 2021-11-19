Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с визитом в Москву

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в пятницу 19 ноября прибыл с визитом в Москву. По прибытии глава государства отбыл в Кремль на переговоры с Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба президента.

В московском аэропорту «Внуково-2» главу государства встретили помощник президента России Максим Орешкин и другие официальные лица.

На встрече лидеры двух стран обсудят вопросы дальнейшего укрепления узбекско-российских отношений стратегического партнерства и союзничества, развития взаимодействия в различных направлениях.