Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с визитом в Москву

- Узбекистан, общество
- 14:46, 19 ноября 2021
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CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в пятницу 19 ноября прибыл с визитом в Москву. По прибытии глава государства отбыл в Кремль на переговоры с Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба президента.
В московском аэропорту «Внуково-2» главу государства встретили помощник президента России Максим Орешкин и другие официальные лица.
На встрече лидеры двух стран обсудят вопросы дальнейшего укрепления узбекско-российских отношений стратегического партнерства и союзничества, развития взаимодействия в различных направлениях.