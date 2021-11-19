Врач рассказала, как избежать тромбоза после коронавируса

CentralAsia (CA) - Российский врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, какие правила следует соблюдать для минимизации риска возникновения тромбов после перенесенного коронавируса, передает Москва 24.

Возникающее после COVID-19 нарушение свертываемости крови способно вызвать в организме серьезные осложнения. В частности, даже спустя несколько месяцев после выздоровления это может привести к тромбозу и инсульту. Эксперты отмечают, что после коронавируса от повышения густоты крови не застрахованы и молодые люди, переболевшие в легкой форме.

По словам Чернышова, для профилактики тромбозов нужно чаще двигаться и употреблять больше жидкости.

«Пить больше воды, потому что часто это связано с обезвоживанием. Не сидеть подолгу в одной позе, особенно за компьютером, потому что кровь стекает вниз и здесь случается ее застой в венах ног, следовательно, риск тромбообразования повышается. Также необходимо заниматься спортом, чаще двигаться», - порекомендовала Чернышова.

При этом врач предостерегла от профилактического приема антикоагулянтов (препараты для разжижения крови), поскольку они имеют побочные эффекты. По словам Чернышовой, такие лекарства должен назначать только врач, если есть реальная угроза здоровью.

Терапевт также добавила, что в случае возникновения сильной головной боли, слабости в руках, ногах, если трудно говорить и улыбаться, это может свидетельствовать о возникновении инсульта.

«У человека есть всего два часа, когда нужно доехать до больницы, чтобы врачи успели оказать помощь, тогда тромб рассосется и ничего не будет», – уточнила специалист.

«Настороженность иметь нужно, но загонять себя в панику, что у меня разовьется тромбоз, потому что я переболел, не следует. Просто поддерживайте постоянный контакт со своим врачом-терапевтом, рассказывайте ему обо всех непонятных тревожных признаках», - заключила Чернышова.