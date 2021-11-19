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В Казахстане в выходные дни ожидается ослабление морозов, - синоптики

CentralAsia (KZ) -  Синоптики «Казгидромета» предоставили прогноз погоды в Казахстане на 20-22 ноября.

В выходные северо-западный холодный антициклон сохранит свое влияние на восточную часть республики, ожидается погода без осадков. Тем временем западная часть страны окажется под воздействием очередного атлантического циклона, с которым ожидается неустойчивый характер погоды.

22 ноября на большей часть страны ожидаются снег, гололед, порывистый ветер, в северной части – с метелью.

«На западе основной фон температуры воздуха составит ночью -2...+5°С тепла, днем 0...+10°С. Ослабление морозов и повышение температуры воздуха ожидается на северо-западе, севере страны ночью от -6...-16°С до 0...-9°С, днем 0...-9°С, на востоке и в центре республики ночью от -18...-28°С до 0...-10°С, днем от -5...-15°С до -5...+3°С, в южных регионах ночью от -5...-15°С до -5...+3°С, днем от 0...-10°С до +5...+15°С», – говорится в сообщении.

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