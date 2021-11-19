Афганистан обещает скоро рассчитаться с долгами за электроэнергию со странами Центральной Азии

CentralAsia (CA) - Афганская энергетическая компания «Брешна» заявила, что скоро выплатит странам Центральной Азии задолженность, образовавшуюся за импорт электроэнергии, сообщает ToloNews.

Это заявление прозвучало после того, как специальный генеральный инспектор по восстановлению Афганистана 15 ноября в Твиттере заявил, что страны Центральной Азии могут приостановить экспорт электроэнергии по существующим контрактам из-за неуплаты.

«Компания «Брешна» очень скоро выплатит долги за электроэнергию соседним странам», – сказал представитель энергетической компании Хекматулла Нурзай.

В то же время Афганская промышленная и горнодобывающая палата, а также владельцы заводов заявили, что несколько заводов прекратят работу, если соседние страны отключат электричество.

«Производственные предприятия полагаются на электричество, если электричества нет, проблемы значительно усугубятся», – сказал генеральный директор Палаты промышленности и горнодобывающей промышленности Мухаммад Карим Азими.

Между тем жители столицы считают, что люди в Кабуле страдают от множества проблем, а нехватка электроэнергии усугубит эти проблемы. «Сейчас люди страдают от бедности и голода, и проблемы усугубятся, если Узбекистан отключит электричество», – сказал Вахдатулла, житель Кабула.

Таджикистан также является поставщиком электроэнергии в Афганистан. Согласно договоренностям, заключенным с компанией «Брешно», таджикская сторона обязуется экспортировать в Афганистан ежегодно 1,2-1,5 млрд кВт.ч электроэнергии.