В Узбекистане биржевая цена бензина АИ-80 снизилась на 9 процентов

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане 18 ноября на биржевые торги было выставлено 4438,9 тонн бензина АИ-80, из которых было реализовано 3339,7 тонн.

В результате принятых мер со стороны Антимонопольного комитета РУз средняя отпускная цена бензина АИ-80 за три дня снизилась на 9%, сообщили в пресс-службе антимонопольного комитета.

Несколькими днями ранее, 15 ноября, тонна бензина стоила 10 млн 129 тыс. сумов ($940), а в пятницу 18 ноября одна тонна бензина стоила уже 9 млн 180,5 тыс. сумов ($853).

Цены от других поставщиков бензина, таких как Ферганский НПЗ (17%), СП ООО «Саноат энергетика гурухи» (16%), Бухарский НПЗ (из местного сырья) (8%) также снизились.

Количество ежедневных покупателей бензина, приобретенного на биржевых торгах, увеличилось в 3,7 раза (с 32 до 119), заключили в антимонопольном комитете Узбекистана.

Ранее, зампредседателя Антимонопольного комитета РУз Фаррух Карабаев заявил, что стоимость бензина на заправках Узбекистана должна стабилизироваться в течение 10-15 дней.