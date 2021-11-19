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В России за сутки выявлено 37 156 случаев COVID-19

CentralAsia (CA) -  За минувшие сутки в России зарегистрировано 37 тыс. 156 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 2439 (6,5%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 9 млн 257 тыс. 068 случаев (+0,40%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 219,4 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 598 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 млн 905 тыс. 409 человек.

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