В России зафиксировали новый антирекорд по смертности от COVID-19 за сутки

CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончался 1254 человека, передает оперативный штаб.

Рекорд по числу смертей от этой болезни обновляется в России третий день подряд, а более 1,2 тыс. больных умирают от COVID-19 11 дней подряд.

Так, большинство новых случаев смерти зафиксировано в Москве — 95 и Санкт-Петербурге — 77.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 261 тыс. 589 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 9,2 млн, из них выздоровели — 7,9 млн, под медицинским наблюдением остаются 1 млн 905 тыс. 409 пациентов.