Делегация Минобороны Казахстана прибыла в Термез

CentralAsia (UZ) - Военная делегация во главе с начальником штаба главного командования сухопутных войск Республики Казахстан генерал-майором Канишем Абубакировым прибыла в город Термез, на границе с Афганистаном.

Как сообщают в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Узбекистана, недавно военнослужащие Узбекистана вместе с коллегами из Казахстана посетили учебные занятия. Продолжение этих занятий продолжатся на полигоне “Термез”.

Офицеры из Казахстана в сопровождении заместителя министра обороны Республики Узбекистан полковника Кадыра Турсунова осмотрели территорию, где пройдут учебные занятия, обсудили план совместных учений «Сотрудничество-2021».

Совместные учебные занятия продлятся до 24 ноября.