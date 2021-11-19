У мигрантов выросли зарплаты, - «Ъ»

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CentralAsia (CA) - По данным Всемирного банка, в 2021 году объем денежных переводов физических лиц в страны с низким и средним доходом превысит допандемийный показатель - это можно считать свидетельством прежде всего прироста доходов трудовых мигрантов, отправляющих часть своих заработков на родину.

Как сообщает «Коммерсантъ», размер среднего перевода из России превзошел уровень 2020-го уже в третьем квартале этого года — на фоне низкого по сравнению с предыдущими годами числа трудовых мигрантов в стране.

Согласно прогнозу Всемирного банка, объем переводов физлиц в страны с низким и средним уровнем доходов в 2021 году увеличится на 7,3% относительно прошлого года — до $589 млрд. Это произойдет после спада показателя на 1,7% в 2020 году. По данным российского Центробанка, в третьем квартале этого года переводы физлиц из России превысили уровень такого же периода кризисного 2020-го на 10%, в страны СНГ — на 19%.

Отметим, что увеличение доли переводов в мировом ВВП и снижение их стоимости являются одной из задач Целей устойчивого развития ООН в сфере миграции. Считается, что эти деньги поддерживают расходы домохозяйств на товары первой необходимости и стабильность национальных экономик.

Уже второй год подряд в странах с низким и средним доходом (кроме Китая) их размер превышает объем прямых иностранных вложений, а также оказываемой помощи.

«Денежные переводы мигрантов стали заметным дополнением к госпрограммам денежной помощи семьям, испытывающим экономические трудности во время кризиса, вызванного пандемией COVID-19», — говорит директор департамента глобальной практики по вопросам социальной защиты и занятости Всемирного банка Михал Рутковский.

ВБ отмечает, что росту переводов из США и Европы способствовало восстановление экономик на фоне их государственного стимулирования и реализации программ поддержки занятости. В странах—членах Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и в России восстановлению исходящих переводов также способствовали рост цен на нефть и связанное с этим оживление экономической активности.

ВБ указывает, что переводы по-прежнему составляют свыше 25% ВВП у Кыргызстана и Таджикистана. По данным банка, средняя стоимость отправки $200 в странах Европы и Центральной Азии в первом квартале 2021 года выросла до 6,6% от суммы по сравнению с 6,5% годом ранее, главным образом за счет Турции и Болгарии.

В России же, в которой переводы являются одними из самых дешевых, их стоимость упала с 1,8% до 1%.

По регионам дороже всего обходится отправка денег в страны Африки к югу от Сахары (8%), а дешевле всего — в страны Южной Азии (4,6%). «В случае отправки переводов через банки их стоимость, как правило, выше, чем при отправке по цифровым каналам или через компании, оказывающие услуги по переводу наличных денег», — отмечают авторы доклада.

Отметим, что рост объема переводов из России происходил на фоне относительно стабильного числа мигрантов (по крайней мере, по официальным оценкам). Ранее, в 2020 году, по подсчетам экспертов РАНХиГС и Института Гайдара, их количество сократилось на несколько миллионов человек. Если в 2019-м в России находилось в зависимости от месяца от 9,6 млн до 11,2 млн иностранцев, то в 2020-м их число падало с 10,3 млн в конце января до 7,1 млн человек в конце года. В первом полугодии 2021 года падение числа приезжих продолжилось — на 1 мая численность иностранных граждан в стране составила 5,66 млн человек. Сейчас, по оценке МВД, количество мигрантов в России также составляет 5,5 млн.

Дефицит рабочих рук на российском рынке труда уже привел к росту зарплат в отраслях экономики, где доминируют иностранные рабочие, в первую очередь в строительстве. Тот факт, что основной вклад в прирост объема перевода из России произошел за счет увеличения заработков их отправителей, подтверждает и изменение размера среднего перевода: если в третьем квартале 2020 года он составлял $261, то за аналогичный период этого года он вырос до $277.