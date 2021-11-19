В Новосибирске шесть граждан Узбекистана осуждены за нападения на мигрантов из Китая

CentralAsia (UZ) - Шесть граждан Республики Узбекистан признаны виновными в разбойных нападениях на граждан КНР в Новосибирске. Одного из них осудили также за убийство.

Суд в Новосибирске вынес приговор банде из шести граждан Узбекистана, которые совершали разбойные нападения на китайцев, работавших в тепличном комплексе на территории Новосибирской области.

Пятерых отправили в колонию на срок от 8 до 10 лет, еще один мигрант, признанный виновным в убийстве, проведет за колючей проволокой 16 лет.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета РФ, летом 2019 банда, как минимум, дважды совершила нападения на граждан КНР на территории тепличного комплекса. Бандиты грабили и избивали своих жертв, один из китайцев в ходе нападения был убит. Общий ущерб в результате нападений оценивается в 1,7 млн рублей ($23 тыс).

Приговор в законную силу пока не вступил, отметили в ведомстве.