Рейтинг самых надежных и ненадежных авто: 9 из 10 первых мест заняли японские и корейские бренды — Toyota, Lexus, Mazda, Honda, Subaru, Kia

CentralAsia (CA) - Популярный американский журнал Consumer Reports опубликовал свой очередной рейтинг наиболее надежных и ненадежных автомобилей.

Рейтинг составляется на основании отзывов владельцев автомобилей, состоящих в клубе Consumer Reports. Автомобилисты сообщают о своих впечатлениях об эксплуатации конкретных моделей за последние 12 месяцев, неполадках, с которыми им пришлось столкнуться, уровне удовлетворенности или неудовлетворенности в целом.

Как сообщает издание, Lexus, Mazda и Toyota снова стали самыми надежными брендами в ежегодном рейтинге надежности автомобилей, с небольшими перестановками, в результате которых Lexus занял первое место, а Toyota опустилась на третье место. В этом году пятерку лидеров замыкают Infiniti, значительно повысившая надежность, и Buick, которая в этом году переместилась на одну строчку и заняла пятое место.

Топовые автомобили американских брендов, в том числе Buick Envision; Chevrolet Trailblazer; Chevrolet Silverado 2500HD и его близнец GMC Sierra 2500HD; Крайслер 300; Ford Bronco Sport; Mustang Mach-E и Ranger.

Рейтинг и средние баллы автомобилей:

1. Lexus — 76;

2. Mazda — 75;

3. Toyota — 71;

4. Infiniti — 69;

5. Buick — 66;

6. Honda — 66;

7. Subaru — 66;

8. Acura — 64;

9. Nissan — 63;

10. Mini — 60;

11. Hyundai — 56;

12. Chrysler — 54;

13. Porsche — 52;

14. Chevrolet — 48;

15. Audi — 47;

16. Cadillac — 47;

17. BMW — 45;

18. Ford - 44 год;

19. Kia - 43 год;

20. Volvo — 42;

21. Ram — 40;

22. GMC — 37;

23. Mercedes-Benz — 34;

24. Volkswagen — 31;

25. Genesis — 30;

26. Jeep — 26;

27. Tesla — 25;

28. Lincoln — 18.

В целом по категориям автомобили, в том числе седаны, хэтчбеки, универсалы, купе и кабриолеты, являются наиболее надежными со средним прогнозируемым показателем надежности 57. На втором месте идут внедорожники со средним баллом 50, а пикапы и минивэны — средним баллом 43.

Тем не менее американские автопроизводители противостоят этой тенденции: их внедорожники и пикапы оказались более надежными, чем их автомобили, получив 45 и 41 баллов соответственно. Для сравнения, у американских автомобилей средний балл немного ниже - 38.

В этом году есть интересные выводы о надежности электрифицированных моделей: компактные гибриды и подключаемые модели - самая высокая категория, с общей надежностью выше среднего для всех моделей. Одними из самых эффективных автомобилей в этой категории являются Toyota Prius и Honda Insight.

С другой стороны, полностью электрические внедорожники относятся к категории с самым низким рейтингом, с общей надежностью ниже среднего. Распространенное мнение состоит в том, что, поскольку электрические модели имеют меньше компонентов привода, меньше всего может пойти не так. Тем не менее, автопроизводители продолжают добавлять новые технологии в эти передовые модели, помимо силовых агрегатов, особенно в роскошные модели, такие как Audi E-Tron и Tesla Model X. Участники часто сообщают о большем количестве проблем с их автомобильной электроникой и силовым оборудованием, чем с электрической трансмиссией.

Среди пяти ведущих брендов Lexus выделяется тем, что все его модели в этом году имеют среднюю или лучшую надежность, во главе с многолетним внедорожником GX, который в этом году считается самым надежным автомобилем Chevrolet Trailblazer.

Точно так же все модели Mazda получили оценки выше среднего, за исключением Mazda3, которая, как и в прошлом году, имеет среднюю надежность.

Многие модели Toyota впечатляют, например RAV4 Prime и Venza, надежность которых значительно выше среднего. Но бренд упал в этом году отчасти из-за низкой надежности Corolla Hatchback, а также RAV4, Sienna и Tacoma, которые все были в среднем.

Infiniti извлекает выгоду из неизменно высокой надежности седана Q50 и усовершенствований QX50.

Buick - самая надежная американская марка. Его новый Envision настолько надежен, что возглавляет класс роскошных компактных внедорожников. Только трехрядный Enclave показывает проблемы с надежностью, упав ниже среднего в этом году.

Рейтинг Consumer Reports на уровне бренда основан на среднем прогнозе надежности автомобилей в модельном ряду бренда.

Издание представило рейтинги брендов, основанные на их средних показателях надежности. «Мы определяем наиболее и наименее надежные оценки моделей внутри каждого бренда и указываем, повысился или снизился рейтинг бренда на основе их относительного положения по результатам нашего последнего опроса. Это означает, что в обоих опросах мы рассматриваем только те бренды, у которых было достаточно данных по двум или более моделям. В этом году мы недавно смогли ранжировать Acura, Chrysler и Genesis, но отказались от Dodge, который в прошлом году занял 10-е место, потому что нам не хватило достаточного размера выборки как минимум по двум моделям», - говорится в статье.