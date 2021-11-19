В Узбекистане воздух прогреется до +18

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане в ближайшие дни ожидается потепление до +18°С, сообщили в Узгидромет.

По данным синоптиков, в выходные дни холодный антициклон начнет отступать и температура воздуха будет повышаться, ожидается погода без осадков. В Ташкенте 23 ноября днем воздух прогреется до +18°.

На выходные сохранится погода без осадков, холодный антициклон сместится на восток, температура воздуха будет повышаться.

Ночью 20 ноября ожидается 1-6° мороза, днем 8-13° тепла. В воскресенье будет ещё теплее, ночью температура повысится до 2° мороза-3° тепла, днем до 14-17° тепла.