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В Узбекистане государство возьмет под свою защиту родственников лиц, сообщивших о коррупции

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 18 ноября подписал поправки в законодательство в связи с совершенствованием системы противодействия коррупции, сообщила пресс-служба Минюста РУз.

В соответствии с внесенными дополнениями установлено, что родственники лиц, сообщающих о коррупционных правонарушениях, также будут находиться под защитой государства. Ранее под защитой находились только лица, сообщавшие о коррупционных правонарушениях.

Кроме того, установлено, что сотрудники Агентства по противодействию коррупции имеют право беспрепятственно посещать пенитенциарные учреждения, знакомиться с документами для изучения и анализа совершенных коррупционных правонарушений.

В Олий Мажлис ежегодно представляется Национальный доклад о противодействии коррупции, подготовленный Агентством по борьбе с коррупцией.

Закон вступил в силу со дня официального опубликования.

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