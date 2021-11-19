В Узбекистане государство возьмет под свою защиту родственников лиц, сообщивших о коррупции

- Узбекистан, общество
- 18:07, 19 ноября 2021
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CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 18 ноября подписал поправки в законодательство в связи с совершенствованием системы противодействия коррупции, сообщила пресс-служба Минюста РУз.
В соответствии с внесенными дополнениями установлено, что родственники лиц, сообщающих о коррупционных правонарушениях, также будут находиться под защитой государства. Ранее под защитой находились только лица, сообщавшие о коррупционных правонарушениях.
Кроме того, установлено, что сотрудники Агентства по противодействию коррупции имеют право беспрепятственно посещать пенитенциарные учреждения, знакомиться с документами для изучения и анализа совершенных коррупционных правонарушений.
В Олий Мажлис ежегодно представляется Национальный доклад о противодействии коррупции, подготовленный Агентством по борьбе с коррупцией.
Закон вступил в силу со дня официального опубликования.