В Москве состоялась встреча Шавката Мирзиёева и Владимира Путина (фото)

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению главы РФ Владимира Путина 19 ноября прибыл с визитом в Россию.

Переговоры на высшем уровне прошли в московском Кремле, сообщила пресс-служба главы государства.

«Узбекистан не просто наш ближайший сосед, но и союзник – мы так именно и относимся к Узбекистану, - отметил Президент России. - Это крупная региональная страна, с которой нас связывает очень многое – и исторически, и сегодня».

На сегодняшний день 18 процентов всего товарооборота Узбекистана приходится на Россию. Товарооборот растет: несмотря на пандемию, в прошлом году он вырос более чем на 15 процентов.

«Особенно хочу отметить, что за последние годы произошел прорыв в наших отношениях – таких показателей никогда у нас не было. И, как Вы сказали, товарооборот растет: по итогам девяти месяцев он составляет уже пять миллиардов, по итогам года будет семь миллиардов. Такой цифры в наших отношениях ещё не было», - отметил Мирзиеев.

«Если говорить о результатах, у нас сегодня на проработке уже проекты на 14 миллиардов долларов. Это и по итогам межрегионального форума – когда мы с Вами три года назад его начинали, ничего такого у нас не было. Результат серьёзный: встречаются регионы, это даёт очень большой толчок», - добавил глава Узбекистана.

«Сегодня, я думаю, у нас есть хорошая возможность обсудить вопросы межрегиональные, двусторонние, безопасности, вопрос Афганистана», – сказал Шавкат Мирзиёев.

В 2020 году объём взаимной торговли превысил 5,6 миллиарда долларов, а за десять месяцев текущего года этот показатель достиг 6 миллиардов долларов и, как ожидается, вплотную приблизится к 7 миллиардам долларов до конца года.

Сегодня объём накопленных российских инвестиций в экономике Узбекистана превышает 10 миллиардов долларов, и этот показатель продолжает динамично расти. Ведётся совместная подготовка перспективных проектов на 14 миллиардов долларов.

Президенты отметили важность расширения инвестиционного сотрудничества с охватом практически всех отраслей экономики.

Подчеркнута важность продолжения двусторонних консультаций между внешнеполитическими и оборонными ведомствами наших стран. Состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности и ситуации в Афганистане.

Российская сторона приветствовала предпринимаемые Узбекистаном важные шаги по содействию мирному процессу в Афганистане.

По итогам переговоров президенты приняли Совместное заявление о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности. В целом в рамках визита подписано 18 двусторонних документов.