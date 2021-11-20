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В Монголии за сутки выявили 536 случаев COVID-19

CentralAsia (MNG) -  За минувшие 24 часа в стране выявлено 536 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав Монголии. Общее количество заболевших возросло до 378 066.

Из них 339 человек — лица, имевшие контакты с заболевшими в Улан-Баторе, и 197 случаев были выявлены в регионах страны, говорится в официальном сообщении.

Из общего числа пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в больницах, 3 тыс. 488 пациентов находятся в легком, 3 тыс. 985 — в тяжелом, 1 тыс.102 — в критическом и 184 — в крайне критическом состоянии.

За сутки от коронавируса скончались 8 человек.

Общее число летальных исходов из-за COVID-19 в Монголии увеличилось до 1 тыс. 860.

Коронавирус в Монголии
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