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В Казахстане за сутки выявлено 1047 новых случаев COVID-19

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1047 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Атырауская область – 204;

- Северо-Казахстанская область – 155;

- Павлодарская область – 118;

- город Алматы – 116;

- Костанайская область – 113;

- Карагандинская область – 104;

- город Нур-Султан – 102;

- Акмолинская область – 81;

- Восточно-Казахстанская область – 74;

- Алматинская область – 55;

- Западно-Казахстанская область – 36;

- Актюбинская область – 20;

- город Шымкент – 17;

- Жамбылская область – 13;

- Кызылординская область – 12;

- Туркестанская область – 8;

- Мангистауская область – 3.

На сегодняшний день в стране всего выявлено 962 тыс. 781 заболевший коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане
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