В Казахстане за сутки выявлено 1047 новых случаев COVID-19

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1047 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Атырауская область – 204;
- Северо-Казахстанская область – 155;
- Павлодарская область – 118;
- город Алматы – 116;
- Костанайская область – 113;
- Карагандинская область – 104;
- город Нур-Султан – 102;
- Акмолинская область – 81;
- Восточно-Казахстанская область – 74;
- Алматинская область – 55;
- Западно-Казахстанская область – 36;
- Актюбинская область – 20;
- город Шымкент – 17;
- Жамбылская область – 13;
- Кызылординская область – 12;
- Туркестанская область – 8;
- Мангистауская область – 3.
На сегодняшний день в стране всего выявлено 962 тыс. 781 заболевший коронавирусом.
Коронавирус в Казахстане
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