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За сутки в Казахстане от коронавируса и пневмонии скончались 24 человека

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане за сутки от коронавируса и связанной с ним пневмонии умерли 24 человека, передает оперативный штаб.

Сообщается, что от коронавируса с подтвержденным ПЦР-анализом (КВИ+) скончались 20 человек, еще четверо пациентов умерли от пневмонии с симптомами коронавируса при отрицательном ПЦР-тесте (КВИ-).

Также отмечается, что 18 ноября врачи зарегистрировали 132 случая ковидной пневмонии.

На 20 ноября лечение от КВИ продолжают получать 30 644 человека (26 362 КВИ+ и 4 282 КВИ-), из них в стационарах находятся 6 472 пациента, на амбулаторном уровне - 24 172 пациента

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии - 488 пациентов;

- в состоянии крайней степени тяжести - 133 пациента;

- на аппаратах ИВЛ - 94 пациента.

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