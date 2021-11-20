Ученый вычислил «нулевого пациента», с которого началась пандемия COVID-19

CentralAsia (CA) - Эволюционный биолог из Университета Аризоны Майкл Воробей составил хронологию всех известных случаев заболевания коронавирусом и пришел к выводу, что вероятнее всего пандемия началась на рынке морепродуктов в Ухани. При этом ученый установил личность «нулевого пациента», заболевшего в декабре 2019 года. Исследование опубликовал журнал Science.

Биолог, специализирующийся на генетической эволюции вирусов, тщательно изучил случай 41-летнего бухгалтера, предположительно заразившегося коронавирусом 8 декабря 2019 года.

Мужчина проживал в 30 км от рынка и в начале декабря там не бывал. Этот случай ранее приводился в качестве доказательства, что пандемия началась не с рынка и вирус уже распространялся где-то еще.

Однако анализ больничных записей показал, что плохое самочувствие на самом деле было вызвано стоматологическими проблемами. Симптомы COVID-19 появились у мужчины лишь 16 декабря, а госпитализирован он был 22 декабря.

«Это показывает, что он был инфицирован в результате передачи вируса среди жителей уже после того, как инфекция начала распространяться с рынка», - отмечает Воробей.

По мнению ученого, первым известным человеком, заразившимся COVID-19, оказалась продавщица с того самого рынка морепродуктов. Согласно документам, симптомы появились у нее 11 декабря 2019 года.

Анализ прочих ранних случаев заражения показал, что все они были связаны с рынком.

«То, что многие из более чем 100 заразившихся COVID-19 в декабре без установленной эпидемиологической связи с рынком, тем не менее, проживали в непосредственной близости от него - примечательное и убедительное доказательство того, что передача инфекции в сообществе началась на рынке», - говорится в исследовании.

По словам ученого, это как большая красная мигающая стрелка, указывающая на рынок Хуанань как на наиболее вероятное место начала пандемии. «Вирус не пришел из какой-то другой части Уханя, а затем попал на рынок. Все доказательства говорят в пользу того, что вирус начал распространяться на рынке, а затем просочился в районы поблизости», - заявил Воробей.

ВОЗ ранее, проведя собственное расследование, пришла к выводу, что источником инфекции были животные. Однако в организации отметили, что эти выводы не окончательные, и нужно больше информации. Получить ее, вероятно, уже не удастся — власти Китая избавились ото всех животных на рынке и продезинфицировали территорию. Это устранило риски дальнейшего распространения инфекции, но при этом уничтожило важнейшие доказательства.

Журнал Science тщательно изучил статью американского биолога с помощью сторонних экспертов. При этом исследователь ВОЗ Питер Дашак считает, что Воробей, скорее всего, прав.

«Меня по-настоящему впечатлила его детективная работа. Все, что он говорит о случае заболевания 8 декабря, сходится с нашими наблюдениями в Ухани в ходе поездки ВОЗ: в конце декабря в больницы поступила группа лиц с ранними случаями и врачи отсчитали предполагаемую дату начала пандемии», - отметил он.

Таким образом, по мнению исследователей, первым известным пациентом с COVID-19 стала работница рынка Хуанань, а не бухгалтер, который жил недалеко от одного из кампусов лаборатории в Ухане.

Дашак отметил, что в распоряжении ВОЗ находится достаточно доказательств, указывающих на рынки и фермы как источники происхождения вируса. По отдельности они выглядят не слишком убедительно, но вместе формируют достаточно однозначную картину естественного происхождения вируса, заключил он.

Воробей также отметил сходство пандемии COVID-19 со вспышкой атипичной пневмонии в 2002-2004 годах. Коронавирус SARS-CoV, родственный нынешнему SARS-CoV-2, точно так же передался от животных на рынке людям. Но тогда заразились лишь около 8 тыс. человек, из которых умерли 774. COVID-19 же поразил более 253 млн человек и унес более 5 млн жизней.