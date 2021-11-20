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Молодые ученые обсудили заслуги елбасы в формировании фундамента тюркской интеграции

CentralAsia (KZ) -  В рамках празднования 30-летия независимости Казахстана и 1 декабря – Дня первого президента состоялась международная научно-практическая онлайн-конференция молодых ученых тюркоязычных стран «Елбасы – архитектор тюркской интеграции». Об этом сообщили в Международной Тюркской академии.

В мероприятии приняли участие президент Тюркской академии Дархан Кыдырали, вице-министр информации и общественного развития Аскар Омаров, президент Международного казахско-турецкого университета им.К.А. Ясауи Жанар Темирбекова, заместитель исполнительного директора Фонда Нурсултана Назарбаева Алькей Маргуланулы, профессор Университета Бозок, декан факультета административных и экономических наук Кюршад Зорлу, а также известные молодые ученые из Казахстана, Азербайджана, Турции, Татарстана (Россия), Башкортостана (Россия), Кыргызстана, Узбекистана и Монголии.

Выступая на открытии конференции, глава Академии Д.Кыдырали отметил, что первый президент Казахстана ̶ Елбасы Н.Назарбаев заложил основы тюркской интеграции и реализовал ряд инициатив с момента обретения независимости.

Далее конференция продолжилась секционными заседаниями по темам «Наука и образование», «Экономика и транзит», «Тюркология».

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