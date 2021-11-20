Артисты из Узбекистана выступили в концертном турне «Шедевров тюркского мира» в Турции

CentralAsia (UZ) - В культурной столице тюркского мира-2022 городе Бурсе состоялся «Концерт шедевров тюркского мира», сообщили в Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ).

Третий этап концертного турне «Шедевров тюркского мира» организованного ТЮРКСОЙ с участием почти 200 артистов из 5 стран, в котором выступают также Дирижер Алибек Кабдурахманов и солисты Носир Юсупов (баритон, Узбекистан), Бекзод Тураев (най, Узбекистан), прошел в Бурсе, в культурной столице тюркского мира 2022 года.

После двух концертов, проведенных в Балканском конгресс-центре Фракийского университета в Эдирне и культурном центре Яхья Кемаля Бейатлы в Текирдаге, 18 ноября 2021 года артисты тюркского мира встретились с любителями искусства в зале Меринос Османгази Бурсинского конгрессно-культурного центра Ататюрка.

В ходе вечера, на котором присутствовали генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов, мэр Бурсы Алинур Акташ, посол Азербайджана Решад Мамедов, начальник административного управления Министерства культуры Азербайджанской Республики Акиф Марифли состоялась премьера новых произведений, созданных тюркскими композиторами в рамках объявленного президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Года Юнуса Эмре и тюркского языка. в ознаменование 700-летия со дня смерти Юнуса Эмре, который создавал свои стихи на чистом и ясном тюркском языке, а также сочинений, написанных композиторами тюркских стран в рамках объявленного президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым «Года Низами» в ознаменование 880-летия со дня его рождения.

Артисты из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Турции выступили вместе с Бурсинским региональным государственным симфоническим оркестром под управлением дирижеров Алибека Кабдурахманова из Узбекистана и Эрая Инала из Турции.

В конце концерта генсек ТЮРКСОЙ Касеинов поздравил и поблагодарил артистов тюркского мира по случаю их выступления, а также подарил картину Низами Гянджеви мэру Бурсы Алинуру Акташу и портрет Юнуса Эмре послу Азербайджана в Турции Решаду Мамедову.

Следующая встреча с любителями искусства в рамках концертного турне «Шедевров тюркского мира» состоится 20 ноября 2021 года в Центре культуры Ататюрка в Анталии и завершится концертом в знаменитом Аспендос-холле.