National Geographic назвал топ-25 мест в мире, которые стоит посетить в 2022 году

CentralAsia (CA) - Авторитетный журнал о географии, природе, культуре и путешествиях National Geographic определил топ-25 мест в мире, которые стоит посетить в 2022 году.

Как пишет издание, эти места были условно разделены на пять категорий – природа, приключения, экологичность, культура и история, а также семья. Кроме того, в этом году в рейтинг попал ряд объектов из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО в честь его 50-летия.

«Во многих отношениях пандемия предоставила путешественникам и сообществам по всему миру возможность поразмыслить и переосмыслить то, как мы исследуем мир. В списке Nat Geo подобрал места, которые отличаются от привычных, которые новы и вдохновляют при их посещении иначе взглянуть на мир», - сказал исполнительный редактор National Geographic Travel Джордж Стоун.

Лучшие места для наслаждения природой в 2022 году по версии National Geographic:

- Озеро Байкал, Россия

- Природные заповедники, Намибия

- Зеленые леса в штате Виктория, Австралия

- Тропические леса, Белиз

- Наблюдение за звездами на севере штата Минесота, США

Лучшие места для приключений в 2022 году по версии National Geographic:

- Скалолазание на просторах бассейна Арапахо в штате Колорадо, США

- Дайвинг, Палау

- Новый велосипедный маршрут вдоль реки Сена, Франция

- Хайкинг в провинции Нью-Брансуик, Канада

- Рафтинг от Карибского бассейна до Тихого океана, Коста-Рика

Лучшие экологичные места в 2022 году по версии National Geographic:

- Национальный парк Ясуни, Эквадор

- Чиманимани, Мозамбик

- Рурская долина, Германия

- Ущелье реки Колумбия в штатах Орегон и Вашингтон, США

- Город Лодзь, Польша

Лучшие места для культуры и истории в 2022 году по версии National Geographic:

- Гора Цзинмай, Китай

- Хоккайдо, Япония

- Остров Прочида, Италия

- Атланта, США

- Аллея жестяных сковородок в Лондоне, Англия

Лучшие места для семейного отдыха в 2022 году по версии National Geographic:

- Ликия, Турция

- Гранада, Испания

- Восточное побережье штата Мэриленд, США

- Река Дунай, охватывающая 10 стран (Германия, Австрия, Словакия, Венгрия, Хорватия, Сербия, Румыния, Болгария, Молдова и Украина)

- Остров Бонайре в Карибском море, заморская территория Нидерландов