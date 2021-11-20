National Geographic назвал топ-25 мест в мире, которые стоит посетить в 2022 году

- Азия и мир, общество
- 14:49, 20 ноября 2021
- Просмотров: 1248
CentralAsia (CA) - Авторитетный журнал о географии, природе, культуре и путешествиях National Geographic определил топ-25 мест в мире, которые стоит посетить в 2022 году.
Как пишет издание, эти места были условно разделены на пять категорий – природа, приключения, экологичность, культура и история, а также семья. Кроме того, в этом году в рейтинг попал ряд объектов из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО в честь его 50-летия.
«Во многих отношениях пандемия предоставила путешественникам и сообществам по всему миру возможность поразмыслить и переосмыслить то, как мы исследуем мир. В списке Nat Geo подобрал места, которые отличаются от привычных, которые новы и вдохновляют при их посещении иначе взглянуть на мир», - сказал исполнительный редактор National Geographic Travel Джордж Стоун.
Лучшие места для наслаждения природой в 2022 году по версии National Geographic:
- Озеро Байкал, Россия
- Природные заповедники, Намибия
- Зеленые леса в штате Виктория, Австралия
- Тропические леса, Белиз
- Наблюдение за звездами на севере штата Минесота, США
Лучшие места для приключений в 2022 году по версии National Geographic:
- Скалолазание на просторах бассейна Арапахо в штате Колорадо, США
- Дайвинг, Палау
- Новый велосипедный маршрут вдоль реки Сена, Франция
- Хайкинг в провинции Нью-Брансуик, Канада
- Рафтинг от Карибского бассейна до Тихого океана, Коста-Рика
Лучшие экологичные места в 2022 году по версии National Geographic:
- Национальный парк Ясуни, Эквадор
- Чиманимани, Мозамбик
- Рурская долина, Германия
- Ущелье реки Колумбия в штатах Орегон и Вашингтон, США
- Город Лодзь, Польша
Лучшие места для культуры и истории в 2022 году по версии National Geographic:
- Гора Цзинмай, Китай
- Хоккайдо, Япония
- Остров Прочида, Италия
- Атланта, США
- Аллея жестяных сковородок в Лондоне, Англия
Лучшие места для семейного отдыха в 2022 году по версии National Geographic:
- Ликия, Турция
- Гранада, Испания
- Восточное побережье штата Мэриленд, США
- Река Дунай, охватывающая 10 стран (Германия, Австрия, Словакия, Венгрия, Хорватия, Сербия, Румыния, Болгария, Молдова и Украина)
- Остров Бонайре в Карибском море, заморская территория Нидерландов