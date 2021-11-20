Новая партия вакцины Рfizer прибыла в Казахстан

CentralAsia (KZ) - В Алматы прибыла очередная партия вакцины против COVID-19 производства компании Pfizer (Comirnaty) в количестве 266 760 доз, передает Tengrinews.kz.

Всего Единый дистрибьютор по итогам проведенных переговоров с компанией Pfizer, закупил 4 млн 230 тыс. доз.

Прибывшая вакцина в оперативном порядке направлена в регионы страны. Поставка вакцины Comirnaty осуществляется напрямую на склады управлений здравоохранения регионов. Транспортировка вакцин ведется по принципу «холодовой цепи» - на каждом из этапов обеспечивается строгое поддержание температурного режима. При этом на каждом уровне - своя ответственная организация и ответственные лица.

В Минздраве подчеркнули, что подготовлены все медицинские организации, где будет проводиться вакцинация препаратом Comirnaty. В соответствии с требованиями к холодовой цепи было закуплено морозильное оборудование для хранения в режиме ультранизкой температуры -60...-90 градусов. Также закуплен необходимый запас шприцев для разведения и введения вакцины.

В Казахстан поступила первая партия вакцины Pfizer в количестве 379 тыс. доз. Вакцина Comirnaty Pfizer доступна бесплатно для подростков, беременных и кормящих женщин. На заседании правительства было предложено для тех казахстанцев, которые не попадают в данную категорию, дать возможность привиться Pfizer на платной основе. Идея была поддержана премьер-министром страны. При этом все остальные вакцины, которые в Казахстане уже есть (Спутник, QazVac, Sinopharm, CoronaVac, Hayat-Vax), останутся бесплатными.

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения