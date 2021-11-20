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В Таджикистане от коронавируса вакцинировано около 2,9 млн человек

CentralAsia (TJ) -  Около 2,9 млн человек вакцинированы против коронавируса COVID-19 в Таджикистане. Вторую дозу вакцин получили около 2,4 млн.

Как сообщили в министерстве здравоохранения и социальной защиты населения республики, по состоянию на 18 ноября текущего года от коронавируса вакцинировано 2 млн 829 тыс. 712 человек, или 48,6% взрослого населения страны.

Вторую дозу вакцины к указанной дате получили 2 млн 385 тыс. 979 человек, что составляет 41% от взрослого населения республики.

По данным министерства здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана, в страну в рамках механизма COVAX и гуманитарной помощи было ввезено более 5 млн доз вакцин от коронавируса.

Население страны получает 5 видов вакцин против COVID-19: CoronaVac, AstraZeneca, Moderna, Pfaizer и Sputnik V.

Коронавирус в Таджикистане
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