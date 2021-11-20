Умер актер Валерий Гаркалин

CentralAsia (CA) - Народный артист России Валерий Гаркалин умер в возрасте 67 лет, передает ТАСС со ссылкой на ректора ГИТИСа Григория Заславского.

«Скончался сегодня в больнице от последствий коронавируса. О дате и месте похорон пока не известно», — подтвердили РБК в пресс-службе ГИТИСа.

О том, что Гаркалин попал в больницу с коронавирусом, стало известно 5 октября. На следующий день актера перевели в реанимацию. У него было 75–85% поражения легких, сообщал Telegram-канал Baza. По словам его источников, Гаркалина подключили в аппарат искусственной вентиляции легких.

Гаркалин родился в Москве в 1954 году, окончил Музыкальное училище им. Гнесиных и режиссерский факультет ГИТИСа. Выступал в Театре сатиры с 1988 по 2001 год, затем вошел в состав труппы Московского театра имени Пушкина. В 2008 году получил звание народного артиста России.

Одним из наиболее известных фильмов с участием Гаркалина стала комедия режиссера Владимира Меньшова «Ширли-мырли», в которой актер сыграл сразу четырех персонажей-близнецов, которых разлучили в детстве, — афериста Василия Кроликова, дирижера Иннокентия Шниперсона, цыганского барона Романа Алмазова и негра-стюарда Патрика Кроликоу.

Среди других работ Гаркалина роли в картинах «Катала», «Белые одежды», «Ландыш серебристый» и «Бедная Саша».

На театральной сцене Гаркалин участвовал в постановках «Шизофрения, как и было сказано», «Укрощение строптивой», «Ревизор», «Клоп», «Гамлет», «Моцарт и Сальери», «Козленок в молоке», «Трактирщица», «Ботинки на толстой подошве», «Все. Все? Все!», «Золото» и других.