В России за сутки выявлено 37 120 случаев коронавируса

CentralAsia (CA) - За минувшие сутки в России зарегистрировано 37 тыс. 120 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 2405 (6,5%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 9 млн 294 тыс. 188 случаев (+0,40%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 220 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 572 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 млн 898 тыс. 781 человек.